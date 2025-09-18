El estudio de la NASA que muestra que la Tierra es más verde que hace 20 años gracias a China e India

Bosques y agricultura

Durante casi 20 años, dos satélites de la NASA han estado recopilando datos e imágenes de la Tierra, para observar cómo se comportaba su vegetación.

Al analizar esa información los investigadores se dieron cuenta de que durante esas dos décadas ha aumentado el follaje en un área equivalente a todas las selvas tropicales del Amazonas.

Fuente de la imagen,Getty Pie de foto, China tiene un programa para aumentar sus áreas de bosque.

La gran contribución de China a este aumento de vegetación se debe en su mayor parte a que el país ha implementado programas para conservar y expandir sus bosques, como estrategia para reducir los efectos de la erosión del suelo, la contaminación del aire y el cambio climático.

El aumento del verde también se debe, en menos proporción, a un intensivo aumento de las tierras de cultivo en ese país.

En el caso de India es al contrario. El reverdecer se debe al incremento de la agricultura y solo una pequeña parte al aumento de bosques.

"Eso no significa que las áreas de bosques estén siendo reemplazadas por tierras de cultivo", le dice a BBC Mundo Chi Chen, investigador del Departamento de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Boston, quien lideró el estudio.

Fuente de la imagen,Getty Pie de foto, En India, el aumento de áreas verdes se debe sobre todo al incremento de la agricultura.

"En muchos casos, se debe a la utilización de un mismo terreno que se vuelve más productivo", explica.

En ambos países la producción de granos, vegetales y frutas ha aumentado entre un 35% y 40% desde 2000.

Mejorando pero...

Para los autores del estudio en general sus hallazgos son una buena noticia.

"En los 70 y 80 en India y China la situación de pérdida de vegetación no era buena", dice en un comunicado Rama Nemani, investigador del Centro Ames de la NASA, quien participó en la investigación.

"En los 90 la gente se dio cuenta de ello y hoy las cosas han mejorado".

Pero también hacen algunas advertenciasy matices.

Fuente de la imagen,Getty Pie de foto, El aumento de bosques en algunas regiones no compensa la deforestación que ocurre en áreas como el Amazonas

Dicen que esta tendencia de reverdecimiento depende de varios factores. En India, por ejemplo, el aumento de la producción de alimentos depende de la irrigación de aguas subterráneas, si esta agua se agota, la tendencia puede cambiar.

Además, señalan que el aumento en el verdor a nivel mundial no compensa el daño causado por la pérdida de vegetación natural en regiones tropicales, como Brasil e Indonesia.

"Las consecuencias para la sostenibilidad y la biodiversidad en esos ecosistemas permanecen", dice el informe.