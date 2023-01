Elecciones alcalde 2023: la relación con el Gobierno de Lasso no sería prioridad para Pabel Muñoz

Con relación a las dos glosas, emitidas por la Contraloría General del Estado, por USD 34 millones en un examen a la aerolínea estatal Tame, Muñoz dijo que dichas glosas de Tame no están en firme y una fue descartada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) . Espera que con la otra suceda lo mismo.

"Con el Gobierno Nacional tendremos una relación dividida en un 50 - 50. 50% de apoyo y trabajo mutuo y la otra mitad de levantar la voz en defensa de la ciudad si no se asignan los recursos necesarios o no atiende como merece la capital", añadió el exasambleísta.

¿Quito será un bastión de la Revolución Ciudadana ? ¿Desde el Municipio se hará oposición al Gobierno tomando en cuenta que eso lo hizo desde la Asamblea Nacional ? Muñoz dijo que Quito se convertirá en un puntal para solucionar los problemas de la ciudadanía. "Preocuparme en este momento de que tipo de relación se tendrá con el Gobierno no será mi prioridad. Lo primero será atender las necesidades de los quiteños ".

Quito como capital de las inversiones

Para solucionar el tema del desempleo, Muñoz apuntará a que Quito se convierta en la capital de las inversiones. "He conversado con gremios e inversionistas privados para conseguir un paquete que puede llegar a los USD 6 mil millones, obviamente del sector privado en ámbitos diversos como el inmobiliario, vial, etc.".

También puede convertirse en la capital del turismo. Con ese tipo de iniciativas se pueden generar plazas de trabajo, acotó el aspirante. Ha mantenido diálogos con el sector privado. "Tal vez no vamos a hacer los seis mil millones en un solo golpe, pero los cuatro años nos permitirán impulsar la mayoría de esas inversiones".

