Sociedad
23 sep 2025 , 21:56

Seis distritos educativos repiten clases no presenciales este 24 de septiembre

Este 24 de septiembre se cumplirá el tercer día de paro nacional.

   
  • Seis distritos educativos repiten clases no presenciales este 24 de septiembre
    Imagen referencial para graficar a estudiantes en un aula de clases( Pexels )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Seis distritos educativos de la Sierra y Amazonía tendrán clases no presenciales este miércoles 24 de septiembre debido a los bloqueos de vías y manifestaciones del paro nacional.

Los distritos con clases no presenciales son:

  • Ibarra - Pimampiro - Urcuquí (Unidades Educativas focalizadas)
  • Otavalo - Antonio Ante (Unidades Educativas focalizadas)
  • Cotacachi (Unidades Educativas focalizadas)
  • Orellana - Loreto
  • Cayambe - Pedro Moncayo
  • Latacunga
  • Saquisilí - Pujulí

    • LEA: Paro Nacional Ecuador: Ciudadanos del norte de Pichincha sortearon obstáculos para ir a sus trabajos

    Se repiten los mismos distritos educativos que tuvieron clases no presenciales este 23 de septiembre.

    Las clases en modalidad no presencial no significan exclusivamente clases virtuales, sino que abarcan tareas dirigidas, proyectos, entre otras actividades.

    Este 23 de septiembre se cumplió el segundo día de paro nacional convocado por la Conaie con motivo de la eliminación del subsidio al diésel.

    LEA: El primer día de las manifestaciones se volvió violento y dejó personas heridas tanto del lado de los manifestantes, como de la Fuerza Pública

    Temas
    estudiantes
    paro nacional
    clases no presenciales
    Ministerio de Educación
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas