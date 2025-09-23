Seis distritos educativos repiten clases no presenciales este 24 de septiembre

<b>LEA:</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/paro-nacional-ecuador-norte-pichincha-salto-obstaculos-EG10167704 target=_blank>Paro Nacional Ecuador: Ciudadanos del norte de Pichincha sortearon obstáculos para ir a sus trabajos</a> Se repiten los mismos distritos educativos que tuvieron clases no presenciales este 23 de <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/el-primer-dia-de-las-manifestaciones-se-volvio-violento-y-dejo-personas-heridas-tanto-del-lado-de-los-manifestantes-como-de-la-fuerza-publica-AG10160176 target=_blank></a>