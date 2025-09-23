El primer día de las manifestaciones se volvió violento y dejó personas heridas tanto del lado de los manifestantes, como de la Fuerza Pública

La tarde y noche de este lunes 22 de septiembre las manifestaciones fueron más violentas, particularmente en Imbabura. Personas encapuchadas con escudos metálicos y tubos lanzacohetes artesanales fueron captadas disparando contra la fuerza pública.

Se mueven en grupos de tres y hasta cuatro personas, saben cómo protegerse, apoyarse y disparar; están provistos con la suficiente cantidad de pólvora a sus espaldas para atacar a militares y policías.

Intentaron también derribar al helicóptero del Ejército, esperaron que este cada vez más cerca de la zona de aterrizaje e hicieron varios disparos.

Lea: Siete organizaciones amazónicas se sumarán al paro nacional convocado por la Conaie y anuncian un gran levantamiento

Así, la protesta social ha ido subiendo de tono. Los encapuchados también destruyen la propiedad privada para obtener proyectiles. En medio de los manifestantes hay gente a la que le molestan las cámaras o las fotografías.

Para el gobierno esto no es una manifestación normal: habla de infiltrados con vínculos directos a una estructura criminal transnacional. Esta mañana mostró los rostros de dos detenidos extranjeros que, según el régimen, pertenecen a la organización criminal “Tren de Aragua”.