Quito: aglomeración en la entrega de turnos en el Hospital Baca Ortiz

Comenzó noviembre y en el Hospital de Niños Baca Ortiz, de Quito, hubo decenas de usuarios que tuvieron problemas para conseguir turnos. Ayer, se reportaron largas filas y una espera interminable.

"Llevo más de un año para agendar una cita médica para mi hijo que tiene soplo en el corazón. (Los guardias) siempre son así groseros, nunca tratan bien", dijo el papá de un paciente.

Ayer, la gente llegó en horas de la madrugada y de distintos barrios de la ciudad. Necesitaban un turno para especialistas del corazón y pulmones. María llegó desde Guamaní, sur de la capital, con su hijo quien está conectado a un tanque de oxígeno y necesita una intervención quirúrgica. "Tiene un quiste en el pulmón izquierdo, todavía no me dan fecha para una operación. Me dicen que debo esperar y es complicado conseguir turno".

Otra mujer dijo que es muy complicado obtener una cita con el neurólogo. "Llevo seis meses en la espera y ahora estoy en la fila".

La gente reclama agilidad a las autoridades. Teme por la salud de sus hijos. Telefónicamente, los directivos del hospital informaron que, pese a la aglomeración, la atención fluyó y la acumulación de personas se presenta cuando agendan los turnos para el próximo año, debido a la gran demanda que enfrenta esta casa de salud.

"Tuve que rogar para tomar un turno porque mi niña tiene una dieta especial y debe hacerse exámenes. Me dieron una cita para enero del próximo año", dijo una mujer.

