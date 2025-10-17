Un paciente, de 75 años, fue trasladado desde Ibarra hasta Quito en medio de las protestas

El<b> tercer traslado aéreo</b> de un paciente en estado crítico desde <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/paro-nacional-imbabura-entra-cuarto-fin-semana-cierres-viales-manifestaciones-negocios-cerrados-NK10291873 target=_blank>Ibarra (Imbabura)</a></b> hasta Quito se realizó este viernes 17 de octubre de 2025. Ocurrió en medio de los cierres viales derivados de las <b>mov</b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/imbabura-24-dias-paro-alteraron-completo-rutina-habitantes-NL10288342 target=_blank></a></b>