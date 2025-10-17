Un paciente, de 75 años, fue trasladado desde Ibarra hasta Quito en medio de las protestas

El tercer traslado aéreo de un paciente en estado crítico desde Ibarra (Imbabura) hasta Quito se realizó este viernes 17 de octubre de 2025. Ocurrió en medio de los cierres viales derivados de las movilizaciones en la provincia de Imbabura, norte del Ecuador.

Con esto se aseguró que el paciente asegura su tratamiento oportuno en una unidad de tercer nivel, informó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El beneficiario es un paciente, de 75 años, con diagnóstico de hemorragia subaracnoidea traumática y edema cerebral. Será atendido en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), unidad de tercer nivel de mayor complejidad en Quito.

Lorena Bedón, coordinadora de Salud del IESS Imbabura, destacó que esta acción coordinada es un testimonio del compromiso del IESS, el MSP y las Fuerzas Armadas con la Red Pública Integral de Salud (RPIS).

