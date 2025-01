Doce años tuvieron que pasar para que Norma (nombre ficticio para proteger su identidad) encontrara en el Comité de Derechos Humanos de la ONU la justicia que no ha obtenido en su natal Ecuador, donde fue obligada a seguir con un embarazo y una maternidad no deseada producto de una violación , ante la imposibilidad de acceder a un aborto cuando tenía 13 años.

"Para mí la vida no valía y algunas veces intenté suicidarme. Me daba miedo pensar que la persona que me hizo daño podía aparecer nuevamente, porque un familiar decía que lo había visto", mencionó.

La joven está consciente de que en Ecuador la violencia sexual es un problema estructural y que se perpetúa por el silencio y la impunidad. Lo vivió en carne propia en su familia, donde sus hermanas también fueron violentadas por el padrastro de ellas.

"Sufrieron, también tuvieron hijos y es muy difícil, muy duro, porque ser madres así... uno no sabe cómo dar ese cariño que una madre debe dar a sus hijos porque es muy difícil", lamentó.

Según datos proporcionados por las organizaciones que la acompañan, cada día en Ecuador una docena de niñas de 10 a 14 años dan a luz producto de violaciones.

Por eso hizo un llamado a la sociedad para que las niñas sean escuchadas y creídas. "Muchas personas no nos creen. Nos dicen: 'Ah, no, es tu papá, dile que eres su hija y que ya no te haga eso', pero las cosas no son así".

Y también pidió a las autoridades y a los operadores de justicia que no revictimicen a las niñas cuando intentan denunciar la violencia sexual. "Nos hacen sentir culpables, como si nosotras estuviéramos haciendo el daño al agresor. Queremos que nos apoyen y que nos escuchen", concluyó.

