Noboa modifica reglas de contratación en salud para agilizar compras de medicamentos

El presidente Daniel Noboa modificó este viernes 12 de diciembre las normas de contratación pública del sector salud con la intención de agilizar los<b> procesos de compra</b> y garantizar el abastecimiento<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/medicamentos target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/jornada-vacunacion-influenza-grupos-prioritarios-KB10558222 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministerio-salud-insiste-campana-vacunacion-ah3n2-influenza-EB10557726 target=_blank></a>