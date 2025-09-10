Ministro de Salud remueve a directora distrital de Manabí por irregularidades en bodega de medicamentos

Jimmy Martin, ministro de Salud, realizó visitas sorpresa a casas de salud públicas de Manabí para ver cómo funciona la distribución de medicamentos. Y se encontró con sorpresas.

Un comunicado del Ministerio de Salud asegura que el Centro de Salud Tipo C Tosagua y el Hospital Natalia Huerta de Niemes tiene un abastecimiento adecuado de medicamentos e insumos médicos.

Sin embargo, "funcionarios públicos solicitaban a los pacientes comprar medicinas en farmacias externas a las casas de salud". En el último hospital citado también funciona la bodega distrital de salud 13D12, ubicado en el cantón Rocafuerte.

Ante esta situación, Martin removió a la directora distrital de salud por irregularidades administrativas en la distribución de medicamentos.

Asimismo, la Coordinación Zonal 4 de Salud abrió un expediente contra varios funcionarios que laboran en las bodegas para investigaciones internas, junto a la Fiscalía, para determinar posibles responsabilidades sancionatorias de ser el caso.

"Qué pasa que no cuadra la información. Quieren boicotear al hospital, quieren mandar a comprar a los usuarios a las farmacias de al frente del vecino. ¡Qué está pasando!", reclamó el Ministro.

