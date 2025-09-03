IAEN y el Ministerio de Salud impulsan programas de posgrado para fortalecer el sistema de salud pública

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Universidad de Posgrado del Estado (IAEN) firmaron un convenio interinstitucional para la creación de la nueva Escuela Nacional de Salud Pública. Se trata de un proyecto académico orientado a fortalecer la gobernanza sanitaria y la formación de profesionales en el sector.

El acuerdo fue suscrito el 2 de septiembre por el ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, y el rector del IAEN, Carlos Jácome Pilco. La iniciativa cuenta con el aval del MSP y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

LEA: Más de 32 mil familias se suman al Bono 1000 Días para combatir la desnutrición infantil en Ecuador

Según explicó el IAEN, la Escuela Nacional de Salud Pública ofrecerá especializaciones, maestrías y programas de capacitación continua, alineados con el Plan Nacional de Salud y diseñados para responder a los retos actuales y futuros del sistema sanitario.

La propuesta abarcará programas académicos avanzados, así como en procesos de investigación aplicada que abarcan desde la atención primaria hasta el cuarto nivel de atención, y estará orientado a temas de equidad y necesidades de zonas rurales y fronterizas.