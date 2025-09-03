Sociedad
IAEN y el Ministerio de Salud impulsan programas de posgrado para fortalecer el sistema de salud pública

El proyecto busca fortalecer la formación de profesionales y la gobernanza sanitaria en el país, con formación académica que abarca desde la atención primaria hasta el cuarto nivel de atención.

   
El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Universidad de Posgrado del Estado (IAEN) firmaron un convenio interinstitucional para la creación de la nueva Escuela Nacional de Salud Pública. Se trata de un proyecto académico orientado a fortalecer la gobernanza sanitaria y la formación de profesionales en el sector.

El acuerdo fue suscrito el 2 de septiembre por el ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, y el rector del IAEN, Carlos Jácome Pilco. La iniciativa cuenta con el aval del MSP y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Según explicó el IAEN, la Escuela Nacional de Salud Pública ofrecerá especializaciones, maestrías y programas de capacitación continua, alineados con el Plan Nacional de Salud y diseñados para responder a los retos actuales y futuros del sistema sanitario.

La propuesta abarcará programas académicos avanzados, así como en procesos de investigación aplicada que abarcan desde la atención primaria hasta el cuarto nivel de atención, y estará orientado a temas de equidad y necesidades de zonas rurales y fronterizas.

Inversión y colaboración interinstitucional

El rector del IAEN destacó que el proyecto busca “formar profesionales capaces de liderar y transformar el sector, con un enfoque intercultural y territorial”. Por su parte, el secretario de la Senescyt, César Vásquez Moncayo, señaló que esta alianza “representa un cambio profundo para el país en formación, investigación y capacitación”.

La autoridad del Senescyt recordó que el Gobierno ha destinado más de USD 2 600 millones a la educación superior pública, con prioridad en el área de salud.

El convenio también incluye la colaboración de entidades como el IESS, el ISSFA y el ISSPOL, con el fin de garantizar una formación integral del talento humano en salud y optimizar los recursos del sistema público.

Con esta alianza, Ecuador inicia una nueva etapa en la oferta de formación académica especializada, orientada a fortalecer la calidad y la eficiencia de los servicios de salud a nivel nacional.

