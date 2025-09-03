Sociedad
03 sep 2025 , 10:33

Más de 32 mil familias se suman al Bono 1000 Días para combatir la desnutrición infantil en Ecuador

Con una inversión de USD 442,6 millones en 2025, el Estado amplió la cobertura del Bono 1000 Días a 172 000 familias, fortaleciendo la lucha contra la desnutrición crónica.

   
    Madres de familia recibieron al presidente Daniel Noboa en el Colegio Consejo Provincial, en el sur de Quito.( Hernán Higuera-Ecuavisa )
El combate a la desnutrición crónica infantil en 2025 cuenta con un presupuesto de USD 442,6 millones y permite que un total de 172 000 beneficiarios accedan al Bono 1000 días; así lo anunciaron las autoridades durante un encuentro con madres de familia, en Quito.

El evento fue liderado por el presidente Daniel Noboa, quien se reunió con ellas este 3 de septiembre en Colegio Consejo Provincial, en el sur de la ciudad. Según el Mandatario, este incentivo garantiza que más niñas y niños, desde la gestación hasta los 2 años de edad en situación de pobreza y pobreza extrema, crezcan sanos y sin desnutrición infantil.

Revise: Ecuador crea un comité para reducir sus índices de mortalidad materna y neonatal

De esta forma, también se garantiza el acceso a varios servicios del Estado como salud, vacunación, inscripción temprana y desarrollo infantil.

Tres incentivos económicos con el bono de los 1000 días

El programa contempla un incentivo económico mensual de USD 50 y tres pagos adicionales: el primero es de USD 90, con el nacimiento del bebé; el segundo, de USD 120, con el primer año de vida y USD 120, con el segundo año.

Estos incentivos se reciben únicamente cuando madres e hijos asisten a controles de salud y si se realiza la inscripción temprana del recién nacido en el Registro Civil.

Le puede interesar: La desnutrición crónica infantil afecta al 19,3 % de los menores de dos años en Ecuador

El Ministerio de Desarrollo Humano destacó la incorporación de 20 mil nuevos beneficiarios del Bono 1000 Días; la meta se fijó para diciembre, pero se alcanzó en los últimos tres meses. "Hoy, pasamos de 140 mil a 172 mil beneficiarios, es decir, 32 000 nuevas familias que se beneficiarán con este apoyo económico", dijo la institución en un comunicado.

