Más de 32 mil familias se suman al Bono 1000 Días para combatir la desnutrición infantil en Ecuador

El combate a la <b>desnutrición crónica infantil</b> en 2025 cuenta con un presupuesto de <b>USD 442,6 millones</b> y permite que un total de <b>172 000 beneficiarios</b> accedan al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/tercio-ninos-ecuatorianos-viven-hogares-pobres-GF9430822 target=_blank>Bono 1000 días</a>; así lo anunciaron las <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/ecuador-comite-reducir-indices-mortalidad-materna-neonatal-LJ9568692 target=_blank></a> <b></b><b></b>