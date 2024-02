Ecuatorianos que estudian en Argentina están en medio de la incertidumbre por decisiones de Milei

Aunque a inicios de febrero, el Mandatario argentino retiró el paquete de Leyes ante la negativa de los diputados de oposición, la iniciativa queda en el aire y no se descarta su aplicación mediante consulta popular. Milei alcanzó la presidencia en diciembre de 2023 con casi el 56 % de los votos, y su aprobación no se ha desvanecido.

Con una economía debilitada, el gobierno de Javier Milei propuso al Congreso la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos. Planteaba, entre otras cosas, que las universidades públicas cobren a extranjeros no residentes por su formación.

Al respecto, el sociólogo argentino Gabriel Saquilán Ruffa señaló que el cobro de matrículas a extranjeros no es un planteamiento nuevo. "Cada tanto vuelven a la carga con lo mismo, pero no mejoraría nada", sostuvo en una entrevista con Ecuavisa.com.

No obstante, indica que hoy por hoy las universidades estatales no saben cómo van a hacer para continuar y pagar salarios, ya que aún no tienen presupuesto asegurado. La situación también se replica para estudiantes de postgrado, quienes en muchas ocasiones incluso cuentan con estipendios de becas públicas.

Por el momento ese beneficio no se detendrá, pero aún es incierto si las becas se seguirán otorgando a extranjeros, o si se dedicarán a estudiantes nacionales. Desde su perspectiva, Saquilán considera lo que pretenden es, paulatinamente, ir haciendo más precaria la Universidad Pública e incentivando las privadas.