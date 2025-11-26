Sociedad
26 nov 2025 , 19:33

En el Hospital Docente de Calderón se brinda atención gratuita a pacientes de VIH

1 562 personas con diagnóstico de VIH han sido atendidas en esa dependencia desde 2018. Tiene un equipo multidisciplinario responsable de la atención en medicina, enfermería, psicología, laboratorio y farmacia, incluso del seguimiento oportuno.

   
  • En el Hospital Docente de Calderón se brinda atención gratuita a pacientes de VIH
    Imagen referencial de una muestra de sangre de un paciente con VIH. ( Pixabay )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

El próximo 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el VIH, a escala internacional. El Ministerio de Salud Pública (MSP), en su Informe de la Situación de la Respuesta Nacional a la Epidemia de VIH en Ecuador 2024, señala que hubo un promedio de 15 nuevos casos diarios. Registró 5 478 diagnósticos de VIH en 2024.

Desde 2022, los técnicos establecieron un patrón de 5 000 nuevos contagios anuales, así comparando periodos similares en 2009 y 2011, cuando se había establecido la marca de 5 336 diagnósticos en un año.

En Quito, el Hospital General Docente de Calderón cuenta con la Unidad de Atención Integral (UAI), que brinda atención integral, cercana y especializada a las personas que viven con esa enfermedad. 1 562 personas con diagnóstico de VIH han sido atendidas en esa dependencia desde 2018.

Asismo, 419 pacientes se han beneficiado de los tratamientos de profilaxis pre exposición en la UAI.

Ofrece consultas médicas, entrega de medicamentos, seguimiento continuo y apoyo multidisciplinario, garantizando tratamientos oportunos y una mejor calidad de vida. Te mostramos cómo trabajamos cada día por una atención digna y humana.

La PrEP tiene un equipo multidisciplinario responsable de la atención en medicina, enfermería, psicología, laboratorio y farmacia, incluso del seguimiento oportuno. Adicionalmente se proporciona, de manera gratuita, el medicamento antirretroviral, condones y lubricantes a base de agua, así como la realización de exámenes de seguimiento, principalmente de VIH, para determinar la serología del usuario.

Le puede interesar: Cerca de 53 000 personas viven con VIH en Ecuador

Temas
pacientes VIH Ecuador
Ministerio de Salud
Calderón
norte de Quito
Noticias
Recomendadas