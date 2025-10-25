Con 15 nuevos casos diarios, Ecuador registró su año más alto en diagnósticos de VIH

Con un promedio de 15 nuevos casos diarios, Ecuador registró 5 478 diagnósticos de VIH en 2024, así constituyéndose el año en el que se identificaron más pacientes de este virus.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó esta cifra en su Informe de la Situación de la Respuesta Nacional a la Epidemia de VIH en Ecuador 2024, que también indica que hay 52 327 personas que viven con este virus inmunodeficiente en el país.

La tendencia de aumento de casos inició en 2020, aunque el Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoce que la pandemia del COVID-19 habría generado un subregistro temporal hasta 2021.