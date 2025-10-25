Ecuador
Con 15 nuevos casos diarios, Ecuador registró su año más alto en diagnósticos de VIH

En el informe anual sobre la epidemia del VIH en Ecuador, el Ministerio de Salud Pública indicó que en 2024 hubo 5 478 nuevos casos de este virus, así superándose cualquier registro anterior.

   
    Un técnico médico voluntario analiza una muestra de sangre de estudiantes voluntarios de un programa gratuito de pruebas de VIH. Imagen de stock.( Maria Tan/AFP )
Con un promedio de 15 nuevos casos diarios, Ecuador registró 5 478 diagnósticos de VIH en 2024, así constituyéndose el año en el que se identificaron más pacientes de este virus.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó esta cifra en su Informe de la Situación de la Respuesta Nacional a la Epidemia de VIH en Ecuador 2024, que también indica que hay 52 327 personas que viven con este virus inmunodeficiente en el país.

La tendencia de aumento de casos inició en 2020, aunque el Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoce que la pandemia del COVID-19 habría generado un subregistro temporal hasta 2021.

Ya desde 2022 se fijó un patrón de 5 000 nuevos casos anuales, así asentándose un periodo similar al que hubo entre 2009 y 2011, cuando se había establecido la marca de 5 336 diagnósticos en un año.

Desde el Gobierno señalan que hacen frente a esta epidemia con un aumento de presupuesto: en 2021 fue USD 9 millones, en 2023 fue USD 16 millones y el año pasado superó los USD 18 millones.

Con un 2030 cada vez más cercano, año en el que Ecuador se comprometió de poner fin a la epidemia del VIH, el país enfrenta el desafío de cumplir esa ambiciosa meta propuesta por ONUSIDA.

Para ello, según la dependencia de la Organización de Naciones Unidas, se debe lograr que:

  • 95 % de las personas con VIH conozcan su estado serológico.
  • 95 % de las personas diagnosticadas con VIH reciban tratamiento antirretroviral continuo.
  • 95 % de las personas que reciben tratamiento tengan supresión viral.

    • Hasta el anterior año en Ecuador, 48 294 personas (92,66 %) reconocían su estado, 42 882 (81,95 %) recibieron tratamiento antirretroviral y 33 544 (78,22 %) de ellas tenían una carga viral suprimida.

    Así, el MSP reconoce que un 7 % de las personas viviendo con VIH aún no conocen su estado, lo que representa una brecha crítica en el acceso a las pruebas y al diagnóstico temprano y que un 11 % de las personas diagnosticadas no están recibiendo tratamiento antirretroviral, lo que resalta la importancia de mejorar el acceso y la adherencia al tratamiento.

    El año pasado, 881 067 personas se sometieron a una prueba de detección dle virus, más de 158 mil con respecto a 2023.

