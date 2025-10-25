Con 15 nuevos casos diarios, Ecuador registró su año más alto en diagnósticos de VIH

Con un promedio de 15 nuevos casos diarios, Ecuador registró <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/casos-vih-ecuador-salud-DG10075521 target=_blank>5 478 diagnósticos de VIH</a></b> en 2024, <b>así constituyéndose el año en el que se identificaron más pacientes de este virus</b>. El Ministerio de Salud<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/comunidad-cientifica-alerta-variante-xfg-omicron-covid19-ecuador-OK10294695 target=_blank></a></b>