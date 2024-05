Los casos de miles de jóvenes que terminaron sus carreras en centros de estudios superiores y no consiguen empleo son una realidad que se vive a diario en el país. En el primer trimestre de 2024 -según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC)- el desempleo en el país cerró con una tasa de 4,1%, lo cual representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado.

Las historias de jóvenes que laboran en áreas que no se relacionan con sus profesiones es otra realidad muy preocupante. Por necesidad, aceptan cualquier oferta de empleo con tal de tener un salario.

A continuación el caso de Michael Muñoz (nombre protegido), de 22 años, quien es tecnólogo de redes y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional, pero trabaja como guardia de seguridad:

"Cuando comencé a estudiar como tecnólogo en la Escuela Politécnica Nacional, mis profesores me decían que solo por haber estudiado en esta universidad ya iba a tener un empleo asegurado y se me abrirían muchas opciones. Mis padres y yo pensamos lo mismo, pero no fue así. Nos topamos con una realidad muy triste de desempleo y falta de oportunidades para los jóvenes profesionales.

Cuando me gradué, el problema con el que me encontré fue que no tenía suficiente experiencia. En todas las empresas me decían que no tenía el requisito de cinco años de trabajo como mínimo. Eso es complicado porque apenas tengo 22 años y no iba a trabajar desde que estaba en el colegio, lo cual es ilógico.

