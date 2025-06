El mayor riesgo de mortalidad se concentra en los primeros años de vida. Se estima que entre dos y tres de cada 10 niños podrían fallecer durante la lactancia primaria si no reciben atención médica adecuada, y entre los 24 y 36 meses , el riesgo sigue siendo elevado.

Junior Gahona , nefrólogo pediatra, explicó que en esa etapa, los padres suelen notar señales de alerta: "el bebé no crece al ritmo esperado , presenta deformaciones en las piernas, rigidez muscular o dolores inexplicables".

Para ella, un desafío es la baja capacitación a los médicos que atienden a pacientes con enfermedades raras, en las diferentes especialidades. "Los papitos nos cuentan que no llegan fácil al diagnóstico de esta enfermedad, deben pasar por varios exámenes de descarte o confusión de síntomas. Hasta eso el niño sigue pasando dolores", contó.

Carmen Mayorga, presidenta de la Fundación Manitos de Amor, explicó que esta enfermedad está incluida en la lista de enfermedades raras que tiene el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pero no hay un listado real que determine el número de pacientes que hay en el país, en las diferentes provincias y sus condiciones físicas y de salud.

Mayorga acotó que los menores que no cuentan con un tratamiento, ven su salud deteriorarse en un corto tiempo. "Como los niños no están fuertes, los papás deben llevarlos amarcados a la escuela y cuidarlos todo momento porque estos niños sufren de fracturas constantes. Estos niños tienen problemas en los dientes, les da más caries, e incluso hay niños que no les han salido sus dientes".

Agrega que la medicina no se puede adquirir con facilidad, por su elevado costo. Además, los casos registrados son de familias con escasos recursos.

Le puede interesar: Esta es la carrera con mayor inserción laboral en Ecuador

Para Mayorga, una solución es la creación de un fondo estatal para costear la compra de las medicinas para tratar a pacientes con enfermedades raras. "No podemos excusarnos más con que no hay dinero en el Estado o que son pocos los casos. Creemos que existe un mecanismo para impulsar un fondo. En otros países lo han hecho, así que sí es posible", dijo.