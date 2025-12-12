El Gobierno presenta su política nacional de salud mental y la declara prioridad estatal

La vicepresidenta <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/maria-jose-pinto target=_blank>María José Pinto</a> presentó este jueves 11 de diciembre la<b> Política Nacional de Salud Mental 2025-2030</b>, una estrategia que, según afirmó, convierte la salud mental en una prioridad <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/riesgo-suicidio-depresion-aumenta-epoca-navidena-AA10547689 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/maria-jose-pinto-comite-desnutricion-infantil-FE10507727 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/nueva-variante-influenza-ah3n2-supergripe-esta-ecuador-DB10550461 target=_blank></a>