El Gobierno presenta su política nacional de salud mental y la declara prioridad estatal

La vicepresidenta María José Pinto presentó este jueves 11 de diciembre la Política Nacional de Salud Mental 2025-2030, una estrategia que, según afirmó, convierte la salud mental en una prioridad estatal y en un compromiso nacional para que "nadie se quede solo".

"La salud mental dejó de ser un tema postergado", sentenció Pinto, en un acto celebrado en Quito.

Durante el acto de presentación, realizado en la Casa de la Música en la capital, Pinto explicó que la política busca fortalecer el bienestar emocional, la prevención y la atención integral en todo el territorio, y destacó que el enfoque nace de la escucha a las comunidades y de la necesidad de llevar acompañamiento a cada rincón del país.

Además, sostuvo que la estrategia nace del territorio y de la escucha a las comunidades, y que busca un modelo de acompañamiento cercano y con pertinencia cultural.

A la presentación acudió también la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Inka Mattila, quien subrayó que invertir en salud mental "no es un gasto, sino una inversión en dignidad, bienestar y resiliencia".

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), que acompañó la construcción de la política, resaltó la necesidad de contar con un marco normativo robusto y servicios basados en la comunidad, centrados en las personas y enmarcados en los derechos humanos.

Ecuador cuenta con una Ley Orgánica de Salud Mental (LOSM) que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional en diciembre de 2023 y promulgada en enero de 2024.

Pinto está al frente de las políticas de salud mental desde que el presidente Daniel Noboa le atribuyese dicha competencia, además de otras como educación intercultural bilingüe y embarazo adolescente, tras su investidura el pasado 24 de mayo.

