María José Pinto representará a Noboa en el Comité para reducir la desnutrición infantil

Mediante el decreto ejecutivo 237, el presidente Daniel Noboa encargó este 2 de diciembre una nueva tarea a la vicepresidenta María José Pinto.

Ella actuará en calidad de delegada del Presidente en el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil.

Cabe recordar que María José Pinto ya conoce lo que es trabajar en este tema. Fue la titular de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Esa entidad se fusionó al Ministerio de Inclusión Económica y Social y ahora se llama Ministerio de Desarrollo Humano.

La vicepresidenta Pinto también está encargada de las funciones del Ministerio de Salud, luego de que cinco ministros pasaran por esa cartera de Estado sin soluciones profundas.

Entre sus primeras acciones, Pinto ordenó un análisis profundo de la situación en hospitales públicos, centros de salud, compra de medicinas, entre otros temas, para, con base en esa información, tomar las primeras decisiones.

