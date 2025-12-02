Ecuador
02 dic 2025 , 14:09

La vicepresidenta María José Pinto deja dudas sobre su rol en Salud

La vicepresidenta no precisa su papel en la conducción del Ministerio de Salud, en momentos en que la crisis por desabastecimiento obliga a extender la emergencia 30 días más.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Karla Delgado
Canal WhatsApp
Newsletter

La situación de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, genera preocupación en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país. Desde el 18 de noviembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, le encargó, mediante decreto, las funciones como máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública (MSP). Sin embargo, aún no está claro cuáles son sus competencias reales dentro de esta cartera de Estado.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) informó que envió una carta a Pinto para advertirle sobre una lista de proveedores de insumos que han contratado con el Estado anteriormente y que registran irregularidades. Pero, según explicó el coordinador de la CNA, Germán Rodas, la respuesta que recibieron es inquietante, pues deja abierta la interrogante sobre quién responde por el desabastecimiento en los hospitales y por los contratos que se ejecutan bajo el marco de la emergencia sanitaria.

Lea también: Gremios de salud piden a la vicepresidenta María José Pinto la apertura de mesas de diálogo para tratar la emergencia sanitaria

"Si nos dicen: 'yo no tengo esas competencias', ¿quiere decir que ya no es ministra encargada, ya no forma parte del Comité de Salud Pública, no quiere hablar del tema?. La nota que recibí me parece una fórmula para lavarse las manos", cuestionó Rodas.

Mientras estas dudas se acumulan, el MSP confirmó mediante un comunicado conjunto que, al igual que el IESS, amplió por 30 días más la declaratoria de emergencia para la compra de medicamentos e insumos médicos. El plazo inicial venció el 26 de noviembre, sin que la institución lograra adjudicar la totalidad de los 765 procesos de compra previstos.

Hasta la mañana de este martes 2 de diciembre, en el Portal de Compras Públicas, apenas 109 procesos habían finalizado, lo que representa solo el 15 % de las adquisiciones planificadas. La declaratoria de emergencia busca enfrentar el grave desabastecimiento que afecta a varias unidades médicas del sistema público de salud, donde faltan insumos básicos y medicamentos esenciales.

Revise además: Los tres retos de María José Pinto al frente del Ministerio de Salud

Ecuavisa solicitó a la Vicepresidencia de la República información detallada sobre las funciones exactas que ejerce María José Pinto en esta cartera de Estado. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta oficial.

Temas
Ministerio de Salud
IESS
German Rodas
Daniel Noboa
María José Pinto
Noticias
Recomendadas