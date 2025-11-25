Ecuador
Gremios de salud piden a la vicepresidenta María José Pinto la apertura de mesas de diálogo para tratar la emergencia sanitaria

Empresas, gremios, profesionales y universidades conformaron el Consejo Nacional del Ecuador por la Salud para presentar propuestas técnicas a la vicepresidenta.

   
Este miércoles concluye la emergencia decretada en el sector de la salud y el Gobierno aún no ha encontrado la fórmula para hacerlo operativo y ordenado.

Por eso más de 40 organizaciones conformadas por empresas de dispositivos médicos, gremios de aseguradoras, profesionales de la salud y universidades, conformaron el Consejo Nacional del Ecuador por la Salud para presentar propuestas técnicas a la vicepresidenta.

Cristina Murgueitio, la representante de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores de Insumos Médicos (Asedim), dice que es urgente la articulación entre el sector público y privado.

"No existe al momento la información adecuada, ni la transparencia en cuánto se debe a los proveedores del Estado en temas de medicamentos, dispositivos o servicios de salud", comentó.

Creen que el sistema carecen de controles básicos de información, inventarios, historiales clínicos, número real de pacientes atendidos y datos de gestión hospitalaria.

La logística es otro punto que ha sido inobservado por las autoridades de turno y que han generado desabatecimientos críticos en las casas de salud.

Si no se generan estos cambios no servirá de nada las declaratorias de emergencia que en el IESS y en el Ministerio de Salud concluyen el 26 y 29 de noviembre, por ahora esperan la respuesta de la vicepresidenta.

"Ella viene del sector privado, sabe la importancia que tiene el sector privado y las propuestas que el sector privado generan. Yo creo que sí puede permitir un espacio para que las cosas cambien" dijo Murgueitio.

Buscan instalar mesas técnicas que eviten nuevos desabastecimientos.

