Gremios de salud piden a la vicepresidenta María José Pinto la apertura de mesas de diálogo para tratar la emergencia sanitaria

Este miércoles concluye la emergencia decretada en el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/guayaquil-registra-incremento-de-ninos-con-problemas-respiratorios-CD10463515 target=_blank>sector de la salud </a></b>y el<b> Gobierno aún no ha encontrado la fórmula para hacerlo operativo y ordenado</b>. Por eso <b>más de 40 organizaciones conformadas</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/maria-jose-pinto-retos-ministerio-salud-GA10456264 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/maria-jose-pinto-informacion-salud-publica-MB10444888 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>