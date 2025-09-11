Sociedad
11 sep 2025 , 12:00

Enfermedades cardiovasculares: En el mundo mueren 17,9 millones de personas cada año

Se recuerda que la prevención cardiovascular debe mantenerse en todas las etapas de la vida, no solo en la adultez.

   
  • Enfermedades cardiovasculares: En el mundo mueren 17,9 millones de personas cada año
    Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo.( Archivo )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, provocan el 32 % de todas las defunciones, lo que equivale a 17,9 millones de muertes cada año. En Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología advirtió en 2024 que la hipertensión afecta al 30 % de los adultos, mientras que la diabetes alcanza al 8 % de la población.

Lea más: Ministro de Salud remueve a directora distrital de Manabí por irregularidades en bodega de medicamentos

Cada 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón recuerda la importancia de cuidar el sistema cardiovascular y adoptar hábitos de vida saludables.

Prevención en cada etapa de la vida

  • Infancia y adolescencia: es el momento ideal para formar hábitos saludables, como alimentación equilibrada, control del peso, actividad física regular y reducción del consumo de azúcares y grasas.
  • Juventud: el inicio de la vida universitaria o laboral implica más sedentarismo y estrés. Es vital realizar chequeos preventivos, controlar la presión arterial y evitar tabaco y alcohol.
  • Adultez: a partir de los 40 años, se recomiendan controles médicos más frecuentes, con monitoreo de colesterol, triglicéridos y glucosa, además de ejercicio constante.
  • Adulto mayor: mantener una dieta adecuada, cumplir tratamientos en caso de enfermedades diagnosticadas y seguir controles médicos periódicos ayuda a mejorar la expectativa de vida.

    • Lea más: Adolescente de 16 años participó de violento secuestro extorsivo a conductor de Quito

    Las enfermedades cardiovasculares suelen avanzar sin síntomas y en muchos casos, el primer signo es un evento grave como un infarto o un accidente cerebrovascular. Prevenir desde etapas tempranas permite reducir factores de riesgo, disminuir la incidencia de enfermedades crónicas y prolongar la vida con calidad.

    Temas
    Salud
    sociedad
    infancia
    prevención
    salud cardiovascular
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas