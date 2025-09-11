Enfermedades cardiovasculares: En el mundo mueren 17,9 millones de personas cada año

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, provocan el 32 % de todas las defunciones, lo que equivale a 17,9 millones de muertes cada año. En Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología advirtió en 2024 que la hipertensión afecta al 30 % de los adultos, mientras que la diabetes alcanza al 8 % de la población.

Lea más: Ministro de Salud remueve a directora distrital de Manabí por irregularidades en bodega de medicamentos

Cada 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón recuerda la importancia de cuidar el sistema cardiovascular y adoptar hábitos de vida saludables.