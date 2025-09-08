Adolescente de 16 años participó de violento secuestro extorsivo a conductor de Quito

Un adolescente de 16 años de edad fue sentenciado a cuatro años de internamiento institucional por haber participado del violento secuestro a un joven conductor de Quito, informó la Fiscalía este lunes 8 de septiembre.

Este hecho ocurrió apenas hace dos meses, entre el 14 y 15 de junio de 2025. El Ministerio Público contó que cuatro adultos y el adolescente ahora sentenciado contrataron el servicio de taxi desde Carapungo, norte de Quito, hasta la ciudad de Ambato.

Las cinco personas se aprovecharon del conductor, quien apenas tenía 19 años. En el trayecto lo golpearon con la cacha de un arma de fuego, lo amenazaron de muerte y lo mantuvieron oculto en la parte posterior del vehículo.

Después, lo abandonaron maniatado de pies y manos en el sector de La Armenia, en el Valle de los Chillos, en un área conocida como “vía de los perros”. Los secuestradores se robaron el auto, dos celulares y USD 100 en efectivo.

Tras conocer del caso, las autoridades hicieron un operativo en Calderón y detuvieron a los cinco implicados. Los cuatro adultos aún siguen el proceso judicial ordinario.

