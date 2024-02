En dos meses estará listo el reglamento para la aplicación de la eutanasia

Mientras tanto, el MSP tiene un plazo máximo de dos meses para expedir un reglamento que normará la aplicación de la eutanasia activa voluntaria y avoluntaria. Esta Secretaría de Estado deberá remitir el Reglamento a la Corte para que verifique su cumplimiento y tendrá vigencia únicamente hasta la aprobación de la ley respectiva.

Esto, sin embargo, no condiciona la despenalización de la eutanasia. Los abogados de Roldán: Farith Simon, Pablo Encalada y Ramiro Ávila, explicaron que esta no depende del reglamento del MSP. "No está condicionado", enfatizaron.

Ávila explicó que el Reglamento que expedirá Salud determinará parámetros como: cómo determinar cuando el consentimiento es inequívoco, libre e informado; cómo representar a una persona en el caso de que ella no pueda manifestarse; cómo calificar al médico; cuáles serán los procedimientos y medicamentos, entre otros.

