La decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización de la eutanasia es de aplicación inmediata. Así lo sostuvo el equipo legal de Paola Roldán, quien planteó la legalización de la muerte asistida en Ecuador.

La aclaración surgió como respuesta a las dudas sobre su ejecución, pues la Corte determinó tres aspectos. Primero, la Defensoría del Pueblo deberá entregar a la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de seis meses, un proyecto de Ley que regule la aplicación de la eutanasia. Una vez entregado el documento, el Legislativo tiene un plazo máximo de 12 meses para que conozca, discuta, y expida la ley.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene un plazo máximo de dos meses para expedir un reglamento que normará la aplicación de la eutanasia activa voluntaria y avoluntaria. Esta Secretaría de Estado deberá remitir el Reglamento a la Corte para que verifique su cumplimiento y tendrá vigencia únicamente hasta la aprobación de la ley respectiva.

Esto, sin embargo, no condiciona la despenalización de la eutanasia. Los abogados de Roldán: Farith Simon, Pablo Encalada y Ramiro Ávila, explicaron que esta no depende del reglamento del MSP. "No está condicionado", enfatizaron.