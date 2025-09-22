Sociedad
22 sep 2025 , 22:10

Seis distritos educativos tendrán clases no presenciales por el paro nacional Ecuador 2025

Los sitios con clases no presenciales son aquellos en donde las protestas fueron más álgidas.

   
  • Seis distritos educativos tendrán clases no presenciales por el paro nacional Ecuador 2025
    Imagen referencial para graficar las clases en Ecuador.( Pixabay )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Seis distritos de educación de la Sierra y Amazonía tendrán clases no presenciales debido a las manifestaciones que se registran por el paro nacional a causa de la eliminación del subsidio al diésel.

El Ministerio de Educación dijo que esto entró en vigencia desde este lunes 22 de septiembre.

LEA: Así transcurrió el primer día del paro nacional Ecuador 2025

Los distritos que se acogen a esta modalidad son:

  • Ibarra - Pimampiro - Urcuquí
  • Otavalo - Antonio Ante
  • Cotacachi
  • Orellana - Loreto
  • Cayambe - Pedro Moncayo
  • Latacunga

    • LEA: Daniel Noboa sobre el paro nacional: “Nosotros no vamos a ceder ni un milímetro”

    No se indicó hasta cuándo durará la modalidad no presencial, que puede incluir clases virtuales, tareas dirigidas, proyectos, entre otras actividades.

    "El Ministerio continuará evaluando la situación en cada zona y mantendrá a la ciudadanía informada sobre cualquier actualización", dijo esa cartera de Estado.

    Este lunes empezó el primer día de paro nacional convocado por la Conaie. Justamente las protestas más álgidas se produjeron en los sitios mencionados. En Otavalo incluso encapuchados destruyeron la Comandancia de Policía.

    LEA: Paro nacional en Ecuador: organizaciones y colectivos de Azuay se unirán desde el 23 de septiembre a las movilizaciones

    Temas
    paro nacional
    clases no presenciales
    Ministerio de Educación
    Otavalo
    Latacunga
    Cotacachi
    Ibarra
    Cayambe
    Loreto
    Noticias
    Recomendadas