Paro nacional en Ecuador: organizaciones y colectivos de Azuay se unirán desde el 23 de septiembre a las movilizaciones

En el marco de un paro nacional convocado desde la noche del domingo 21 de septiembre por dirigencias indígenas, organizaciones populares y colectivos de Azuay resolvieron unirse a partir del martes 23 de septiembre desde las 4:30 de la tarde.

Mediante un comunicado de prensa, las organizaciones convocaron al inicio de una marcha "por la Salud, la Educación, la Democracia y la Naturaleza" que tendrá sede en el Parque de San Blas, Cuenca.

Te puede interesar: Controles de precios ante especulación de incremento de víveres en mercados

La marcha se da una vez que las organizaciones sociales dieran una semana para que el Gobierno diera marcha atrás en el proyecto minero de Loma Larga, Quimsacocha, sin obtener una respuesta oficial.

"Nos sumamos al paro nacional indefinido convocado por la CONAIE. Hacemos un llamado a todos los territorios de la provincia a coordinar acciones en cada cantón", versa el documento.

Lee aquí: Más de USD 300 millones en incentivos entregó el Gobierno programa de redistribución de recursos