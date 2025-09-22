Paro nacional en Ecuador: organizaciones y colectivos de Azuay se unirán desde el 23 de septiembre a las movilizaciones

En el marco de un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paro-nacional target=_blank>paro nacional</a></b> convocado desde la noche del domingo 21 de septiembre por dirigencias indígenas, organizaciones populares y colectivos de <b>Azuay</b> resolvieron unirse a partir del martes <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/controles-de-precios-ante-especulacion-incremento-de-viveres-AF10151320 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/300-millones-incentivos-programa-redistribucion-recursos-EF10151544 target=_blank></a></b>