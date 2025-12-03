Sociedad
03 dic 2025 , 09:00

Día Internacional de la Discapacidad: pacientes en Ecuador llevan más de un año esperando la certificación

Algunos pacientes acumulan más de un año esperando que el Ministerio de Salud emita su calificación.

   
Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; sin embargo, en Ecuador obtener una certificación sigue siendo un verdadero dolor de cabeza.

Luis Vélez, tiene 45 años y padece de una larga lista de dolencias. Hace 10 años sufrió un accidente laboral que afectó su columna, sus riñones y lo dejó ciego.

Él debe someterse a tres diálisis semanales y por ser afiliado al IESS las recibe en el hospital de Los Ceibos, pero hay medicinas que debe costear por su cuenta y no tiene los beneficios de descuentos por discapacidad, ya que hace dos años inició el proceso de calificación en el Ministerio de Salud, pero aún no se lo otorgan.

“Total me demoré como unos seis, siete meses en recopilar todos los certificados. Fui al Ministerio de Salud Pública, para que me den una cita, me lo dieron para tres meses. A una semana de que caducan los papeles, ya cuando fui todo caducó y dicen: ‘esto no vale, tiene que volver a sacar todo y cuando tenga todo viene hacia mí’”, relata.

Según Norma Cuenca, miembro de Asoplégica, una asociación que atiende a personas con discapacidades, esta situación es bastante común y señala que pone en riesgo los derechos de las personas con discapacidad.

También asegura que una persona con discapacidad puede llegar a gastar hasta 70 % más en insumos, medicamentos y terapias que una persona promedio. “Esta lentitud es como que nos pusieron una barrera más para la discapacidad, y así esto impide que tengamos una inclusión social más positiva”, agrega.

Margarita Inca es madre de un niño de nueve años que ha sido diagnosticado con autismo.

Ella cuenta que para las personas con discapacidades silenciosas como la de su hijo la calificación puede demorar aún más. “Es una serie de trámites, que tiene que verlo el psiquiatra, el psicólogo, unas cinco consultas, seis consultas", afirma.

Tiene ya 2 años y medio esperando que se emita el informe para validar la discapacidad de su hijo.

“Las citas con el psicólogo con el psiquiatra, son de seis meses, siete meses, y aparte de que son de seis meses, son seis sesiones o son siete sesiones con el uno y siete sesiones con el otro para calificar. Aparte de eso, que ya se hace el informe, hay que esperar un tiempo límite para que nos den una fecha para la calificación”, detalla.

Consultamos al Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud qué pasa con el proceso de calificación, si aún existe el colapso de citas con los especialistas y qué protocolos se aplican para atender a los grupos prioritarios, pero hasta el cierre de este reportaje aún no hay respuesta.

