Sociedad
02 dic 2025 , 12:57

¿Cómo se calcula la decimotercera pensión para los jubilados?

La decimotercera pensión es un beneficio de los trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y esta se calcula según el último año de pensiones.

   
    Foto referencial a personas pensionistas del IESS. ( IESS )
Con motivo de las festividades navideñas y como beneficio social consagrado por ley, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) comunica oficialmente el próximo pago de la decimotercera pensión. Este beneficio está destinado a los trabajadores bajo relación de dependencia, los jubilados y los beneficiarios de montepío que se encuentran afiliados y registrados en la institución.

La decimotercera pensión, también conocida como bono navideño, se calcula conforme a la legislación vigente del IESS. Su valor es equivalente a la doceava parte (1/12) del total de las pensiones recibidas por el asegurado a lo largo del año calendario.

Es decir si un pensionista percibe una pensión mensual regular de USD 470, el valor total que recibirá como decimotercera pensión será de USD 470, sumando así un ingreso adicional para la economía familiar durante el mes de diciembre. Este cálculo asegura que el beneficiario reciba una compensación extra completa.

El IESS debe garantizar que el pago de este beneficio se efectuará de forma oportuna. La decimotercera pensión deberá ser pagada conjuntamente con la pensión regular correspondiente al mes de diciembre.

Este proceso de pago está formalmente establecido y respaldado por la Resolución Número 683 emitida por el Consejo Directivo del IESS. Dicha resolución define los mecanismos y plazos para la ejecución de este desembolso. Todos estos valores serán depositados automáticamente en las cuentas bancarias registradas de los pensionistas, asegurando que los fondos estén disponibles a más tardar el día 20 de diciembre.

