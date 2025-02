La Florencia, en el extremo sur de Quito, es un barrio donde muchas familias han migrado a los Estados Unidos.

Quienes quedaron en casa, a cargo de los hijos, nietos, de los animales y de las deudas, ahora sufren porque han visto en las noticias que en cualquier momento sus seres queridos pueden ser deportados. Esto, por las disposiciones del presidente Donal Trump.

Rosa Quinatoa contó a Televistazo que los créditos bancarios acorralaron a su esposo, quien a sus 54 años no encontró trabajo y no tuvo otra opción que arriesgarse y viajar al exterior. Aunque lo extraña, ella espera que no vuelva hasta pagar lo que deben.

"Yo debo todavía como USD 30 000", dice Rosa, y recuerda que su esposo le comenta a diario cuánto la extraña a ella, a sus hijos y a sus nietos, pero sabe que aún no puede retornar.