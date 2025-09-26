Las clases presenciales se retoman en instituciones fuera del cerco de seguridad en Latacunga

La Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que las que instituciones educativas del Distrito Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, que no estén dentro del cerco de seguridad del centro de la ciudad retomarán las clases presenciales desde este viernes, 26 de septiembre de 2025.

El amplio dispositivo de seguridad se mantiene en los alrededores de la Gobernación de Cotopaxi, en el centro de Latacunga, debido a la presencia del presidente Daniel Noboa. El mandatario decidió trasladar temporalmente la sede del Ejecutivo hasta esa ciudad.

Para esta jornada estaba prevista la ceremonia de Juramento a la Bandera, pero el Ministerio aclaró que la actividad se podrá reprogramar para fechas posteriores.