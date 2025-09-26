Sociedad
26 sep 2025 , 07:11

Las clases presenciales se retoman en instituciones fuera del cerco de seguridad en Latacunga

Para esta jornada estaba prevista la ceremonia de Juramento a la Bandera, pero el Ministerio aclaró que la actividad se podrá reprogramar para fechas posteriores.

   
    Imagen del 15 de septiembre. Exteriores de la Gobernación de Cotopaxi, sede temporal del Ejecutivo.( API )
La Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que las que instituciones educativas del Distrito Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, que no estén dentro del cerco de seguridad del centro de la ciudad retomarán las clases presenciales desde este viernes, 26 de septiembre de 2025.

El amplio dispositivo de seguridad se mantiene en los alrededores de la Gobernación de Cotopaxi, en el centro de Latacunga, debido a la presencia del presidente Daniel Noboa. El mandatario decidió trasladar temporalmente la sede del Ejecutivo hasta esa ciudad.

Para esta jornada estaba prevista la ceremonia de Juramento a la Bandera, pero el Ministerio aclaró que la actividad se podrá reprogramar para fechas posteriores.

Clases no presenciales en seis distritos

Debido a los bloqueos y manifestaciones por el paro nacional en Ecuador, el Ministerio de Educación decidió aplicar un plan de contingencia que contempla clases no presenciales en seis distritos educativos:

  • Ibarra - Pimampiro - Urcuquí (Unidades Educativas focalizadas)
  • Otavalo - Antonio Ante (Unidades Educativas focalizadas)
  • Cotacachi (Unidades Educativas focalizadas)
  • Orellana - Loreto
  • Cayambe - Pedro Moncayo
  • Latacunga
  • Saquisilí - Pujulí

    Las clases en modalidad no presencial no significan exclusivamente clases virtuales, sino que abarcan tareas dirigidas, proyectos, entre otras actividades.

