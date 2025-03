"Tenemos un 18 % de rectoras , por lo que todavía no hay suficiente presencia femenina en las posiciones de poder, y aunque ha avanzado, aún queda mucho por recorrer", reflexionó la científica.

"Tres de cada diez investigadores son mujeres en Ecuador, pero de ahí el porcentaje baja si preguntas cuántas docentes con doctorado son mujeres, cuántas son jefas de laboratorio o cuántas son las primeras autoras de un artículo científico. En cambio, ¿cuántas estamos en puestos de coordinación, haciendo el trabajo, pero no tomamos las decisiones? Ahí sí estamos la mayoría de nosotras, especialmente en universidades", explicó.

Ella misma lo vivió con su familia, en la que siempre se había pensado que ella y sus tres hermanas, a diferencia del hijo varón, iban a terminar casándose en lugar de ser profesionales.

"Luego llegamos a academia y no es un lugar muy amigable para las mujeres. Por ejemplo, no todas las universidades tienen lactarios, no tenemos guarderías. Los niveles de violencia son altos", señaló.

Segovia añadió que a la red les llegan "muchísimos casos de estudiantes y docentes que a veces tienen que dejar su espacio de trabajo por violencia". "Pero eso no se dice, no se habla. O muchas veces toca dejar (el empleo) porque tienes que hacerte cargo de tu familia", lamentó.

Recordó que en su primer día de clases un profesor le preguntó qué hacía en la universidad si las mujeres solo asistían "para buscar marido", que le decían que la biología de campo era para los hombres y la de laboratorio para mujeres, y que durante su primer trabajo en una expedición pensaron que ella iba como cocinera.

LEA: Solo un 15 % de cargos directivos en Ecuador está ocupado por mujeres, según estudio