Solo un 15 % de cargos directivos en Ecuador está ocupado por mujeres, según estudio

El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, es una fecha clave para reflexionar sobre los avances y desafíos en la lucha por la igualdad de género en diferentes ámbitos, como por ejemplo, el laboral.

Estudios revelan que todavía hay una brecha grande en el acceso que las mujeres tienen a cargos directivos o altos mandos.

En junio de 2024, la organización civil Mujeres por Ecuador publicó, basándose en datos de la empresa Deloitte, que solo el 15 % de los puestos directivos en Ecuador está ocupado por mujeres.

Este dato contrasta con el 30 % de participación femenina en rectorías de universidades públicas y privadas, y con una mayor visibilidad en ONG's de derechos humanos y desarrollo social, donde superan el 50 %.

¿A qué se debe que no haya un mayor porcentaje de mujeres en puestos directivos? Hay varios factores. Dependiendo de los casos, hay quienes deben dedicarle más tiempo al hogar o la maternidad. También hay "sesgos de género", según explicó Karina Ruilova, CEO de la consulta Diversidad e Inclusión, a Forbes Ecuador.

"La falta de mujeres en cargos directivos no se puede explicar solo desde el concepto de meritocracia. Aunque el mérito y el desempeño son fundamentales en el desarrollo profesional. Si bien las mujeres pueden tener el mismo nivel de preparación y desempeño que sus colegas hombres, otras variables, como las redes de contactos o los sesgos de género, pueden influir en las decisiones de promoción. Es decir, el entorno profesional no siempre es igual para todos, y no todas las personas parten de las mismas condiciones o tienen las mismas condiciones.

En este contexto, Mujeres por Ecuador dio cabida, desde el 2016, al Foro LID, evento que promueve la igualdad de oportunidades y el liderazgo de las mujeres en el país.

En 2024, la organización premió a una docena de mujeres que se destacaron en puestos de gerencia. Por ejemplo, Mercedes Córdova, CEO de MC Comunicaciones, ganó en la categoría 'Mujer Empresaria; y Verónica Sevilla Ledergber, de la Empresa Operadora del Metro Transdev, obtuvo un galardón en la categoría 'Mujer Directora'.

