La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe) vive momentos de incertidumbre por la falta de pago del Gobierno. Su directora ejecutiva, Ana Delgado, dialogó con Ecuavisa.com sobre esa problemática y pide al presidente Daniel Noboa Azín que atienda a su sector porque algunos centros asistenciales están al borde de la quiebra.

¿Cuál es la realidad por la que atraviesan las clínicas, hospitales privados y dializadoras a escala nacional?

Más que como representante de un gremio, quiero referirme a esto como una ecuatoriana más porque la situación se ha desbordado. El problema rebasa totalmente a mi sector, pues se trata del Sistema Nacional de Salud.

¿De qué manera se manifiesta la crisis?

En este momento, los pacientes en el Ecuador no están ya cubiertos en su derecho a la atención y eso es muy grave. Ya hemos expuesto este tema, en varios medios de comunicación, cuando hablamos de que el Sistema Nacional de Salud no es sostenible. Únicamente lo es cuando puede garantizar el derecho a la atención. Con esto quiero decir que no se trata solo de la deuda con los miembros de Achpe, sino que va más allá.

¿Sabías que? La Achpe cuenta con 22 centros de diálisis y 44 clínicas y hospitales, a escala nacional, como socios.

¿Cuánto les debe el Ejecutivo?

Alcanza los USD 550 millones. En cinco meses, la deuda ha crecido en USD 116,6 millones. Es decir, en el tiempo que Daniel Noboa lleva como presidente de la República.

¿Cómo se hizo el cálculo de ese monto?

Lo hicimos al final de la gestión de Guillermo Lasso Mendoza (noviembre de 2023). La deuda era de USD 433 millones del IESS y MSP. Volvimos a hacer un corte al 30 de abril, y alcanzó los USD 550 millones que mencioné anteriormente. Ha crecido en un 27%.

¿Qué pasó con la deuda del IESS y el Ministerio de Salud?

La primera subió en 25%, lo cual implica USD 74 millones durante los cinco meses del magíster Noboa. La de Salud creció un 30% que son 42 millones. No sé cuánto se le adeuda al Sistema Nacional de Salud, porque lógicamente nosotros no tenemos acceso a esa información, pero nosotros vemos las colas de pacientes.

¿Qué pasa con los usuarios?

Una alta autoridad de una institución de Red Pública Integral de Salud nos dijo, hace algunas semanas, que han disminuido la derivación al sector privado. Entonces, si ellos han bajado y nosotros ya no podemos atender.

¿Los pacientes dónde están?

Están haciendo cola por una cita médica, un diagnóstico, un tratamiento, una terapia o cirugía. Ese es el problema mayor en este momento. Es la falta de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

¿Qué ocurre con los centros de diálisis?

La crisis es tremenda, porque no pueden decir a los pacientes que ya no los pueden atender. El paciente de diálisis tiene días para morir si no sigue sus procedimientos de salud.

¿Qué van a hacer como Achpe?

Nosotros, el 26 de abril, ingresamos en la Corte Constitucional (CC) un alegato con el cual le pedimos que se tome en cuenta a su sentencia número 16-16-JC, del 30 de septiembre de 2020, con la que le dijo a los ministerios de Salud y Finanzas que, en 15 días, deben solucionar el problema de la deuda a los centros de diálisis. También que en seis meses definan un mecanismo de coordinación, entre Finanzas y Salud, para cubrir los montos. Le puede interesar: Las autoridades de la Universidad Central dicen que no repetirán las elecciones

¿Hubo algún avance con ese trámite?

La CC ha hecho ciertos procesos posteriores de revisión. Uno en el año 2021 y otro en 2022, pero estamos en 2024 y la deuda crece. No se ha hecho absolutamente nada. Le pedimos a la Corte que tome medidas drásticas y que puede ordenar el pago. Por eso, un mes más tarde, ingresamos una carta diciéndole a la CC que, por favor, nos dé una respuesta. Mientras tanto, problema sigue agravándose. La semana pasada se ha conocido de manifestaciones en todos lados como Los Ríos o Santo Domingo. El jueves hubo una protesta muy fuerte, en Guayaquil ya no sabemos qué hacer.

¿A cuánto asciende la deuda con los centros de diálisis?

A los centros de diálisis que son nuestros miembros se les debe, hasta el 30 de abril de 2024, USD 115 millones.

¿Desde qué año?

Es que son diferentes fechas. Desde 2013 a los centros de diálisis (...) Entonces, ¿qué es lo que lo que yo veo? Como le decía al principio, ya como ecuatoriana que alza la voz por el Sistema Nacional de Salud, este realmente no es una prioridad. En los últimos dos gobiernos, pero yo puedo decir sobre todo en el de Guillermo Lasso, el sector salud no fue una prioridad

¿Qué pasa con Noboa?

Tengo la esperanza que él sí establezca la prioridad del sector salud, porque tiene seis meses de Gobierno. Sin embargo, le mando un mensaje en el sentido de que nos atienda, porque la crisis en los centros de diálisis es realmente atroz.

¿En qué radica el problema?

En Ecuador existen varias firmas que proveen los insumos y los dispositivos que se necesitan en las diálisis. Entonces, nuestros miembros se endeudan con una de estas, y cuando ellas les han cerrado el crédito, se han ido con otra que también ya le cerró el crédito. En la mayoría de los casos, mis miembros están con un tercer proveedor que en pocos días les cierra el crédito.

¿Qué otros problemas hay?

Las consecuencias ya están dadas.

¿Cuáles son?

Primera, una grave iliquidez en clínicas y hospitales y en centros de diálisis, lo que está amenazando, pero así con absoluta gravedad, especialmente a los pacientes que tienen la terapia sustitutiva renal-Eso es una amenaza muy grande, porque como no tenemos liquidez, entonces va a llegar un momento...Yo no sé lo que vamos a hacer, porque nadie nos escucha, pero es que los pacientes de diálisis tienen que acudir a sus tres sesiones semanales porque sino se mueren. Por eso, creo que nuestra salvación es la Corte Constitucional y le haré una solicitud. Este organismo es el único que puede fallar en este caso, digamos que insistir en su sentencia.

¿Y si el Gobierno no le toma en cuenta a la Corte Constitucional?

Quiero ser positiva y espero que la CC nos va a atender.

Dice que hay problemas por falta de liquidez, ¿otro es que han tenido que recortar personal de los centros asistenciales privados y de diálisis?

Hemos ya despedido. No es que vamos a comenzar con la disminución de funcionarios, lo cual es un problema también social para el país y el Gobierno, que está interesado en aumentar los empleos. Un tercer inconveniente es la afectación a toda la cadena de valor, porque, como yo le decía antes, nosotros no podemos cancelar la deuda porque no nos pagan, no podemos hacer las compras de dispositivos, de medicamentos, el personal está atrasado.Hay clínicas que deben tres meses a su personal.

¿Qué le diría al presidente Noboa ante la crisis por la que atraviesan?

Al primer mandatario y presidente del IESS, así como a los ministros de Salud y Finanzas, les diría que por favor conversen, nos reciban en una reunión, porque nosotros creemos que no se entiende lo que pasa. O sea, cuando comienza este problema de la deuda es porque las autoridades de la época se dan cuenta, hacen el análisis de los recursos, y ven que la red pública no es suficiente. Entonces, ellos dicen, para el acceso universal, nosotros tenemos que tener los servicios de la red privada, y ahí comienza este problema. Creo que ahora no se está entendiendo. Se dice que la red privada ha sido corrupta. Al menos mis miembros yo los quiero sacar de esa declaración del presidente Noboa. Somos instituciones grandes y serias, que estamos regidas por un tarifario. Tenemos equipos inmensos de auditores para mandar la documentación al IESS y al Ministerio de Salud Pública. Hemos cumplido con el rol que nos asignó la autoridad sanitaria.

¿Están al borde de la quiebra?

Algunas instituciones están al borde de la quiebra, y yo quiero destacar que María Daniela Conde, asesora principal de Eduardo Peña, me ha ayudado mucho con esas instituciones que están a punto de cerrar.

¿Cuántas son?