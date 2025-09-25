Manta: La vocera de los familiares de los desaparecidos del Barco Patricia Lynn fue asesinada

María Chóez, portavoz de los familiares de los 21 pescadores desaparecidos en el barco Patricia Lynn, fue asesinada la mañana de este jueves 25 de septiembre en Manta.

La mujer fue victimada mientras atendía su negocio, un local de venta de encebollados. Sujetos armados le propinaron cuatro disparos, acabando inmediatamente con su vida.

A pocas cuadras de la escena del crimen, un vehículo fue hallado incinerado, el cual habría usado por los sicarios para movilizarse.

De 48 años, Chóez se desempeñaba como dirigente barrial en la parroquia Eloy Alfaro y había organizado marchas para exigir a las autoridades que continúen con la búsqueda de los desaparecidos de la embarcación atunera, cuyo rastro se perdió el 22 de diciembre de 2024.

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) comunicó entonces que lo único que habían hallado era el EPIRB, dispositivo de seguridad que emite señales de socorro en caso de emergencia en el mar y algunos víveres flotando en el mar. Esta cuestión sugirió que la embarcación se hundió.

Para el 20 de enero de 2025, la Armada había suspendido oficialmente las tareas de búsqueda y rescate.

La Policía se encuentra investigando las causas de esta muerte violenta. El distrito Manta ya registra más de 270 muertes violentas.