Seguridad
25 sep 2025 , 14:53

Alias Doble A: capturado ocho veces, sobreseído ocho veces

Según la Policía Nacional, Alan Gustavo Arellano era hombre de confianza de Junior Roldán, alias JR, exjefe de Los Águilas, asesinado en 2023.

   
En el operativo ejecutado este jueves 25 de septiembre en Milagro, provincia del Guayas, la Policía Nacional no logró detener a alias Alan o Doble A, identificado como cabecilla de la organización criminal Los Águilas, una facción de Los Choneros. De acuerdo con los reportes oficiales, este hombre ha sido detenido en ocho ocasiones, pero en todas consiguió recuperar la libertad.

Arellano ha sido investigado desde 2014 por delitos como delincuencia organizada, tenencia y tráfico de armas, secuestro, extorsión y robo, entre otros, según información de la Función Judicial. Incluso fue vinculado en 2019 al intento de asesinato de un juez en Milagro. Durante su paso por la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, informes policiales lo señalaron como uno de los precursores de las revueltas carcelarias de 2021.

En marzo de 2024 obtuvo beneficios penitenciarios bajo el régimen semiabierto, tras cumplir el 95 % de su condena, y fue liberado. Su regreso a Milagro fue recibido con fuegos artificiales, a manera de celebración. Sin embargo, pocos meses después, en agosto, fue nuevamente detenido junto a otras 29 personas en la denominada "narcofiesta", donde se halló armas, dinero y otras evidencias. En noviembre de ese mismo año, fue sobreseído.

Su última detención se produjo en febrero de este 2025, junto a 12 personas en un hotel de Milagro, pero en marzo volvió a salir en libertad.

