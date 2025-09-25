Alias Doble A: capturado ocho veces, sobreseído ocho veces

En el operativo ejecutado este jueves 25 de septiembre en <b>Milagro</b>, provincia del<b> Guayas</b>, la <b>Policía Nacional </b>no logró detener a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alan-cabecilla-aguilas-nuevamente-capturado-BA8763012 target=_blank><b>alias </b><i><b>Alan</b></i></a><b> </b>o<b> </b><i><b>Doble A</b></i>, identificado como cabecilla de la organización<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><i><b></b></i><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/allanamientos-milagro-aguilas-alias-alan-LH10176397 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/narcofiesta-en-milagro-alias-doble-a-y-27-personas-fueron-liberadas-LN8294739 target=_blank></a></b>