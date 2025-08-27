Seguridad
Agosto ha sido el mes más violento del año en El Oro

Los Lobos mantienen una guerra entre sus integrantes, pero también contra la fuerza pública. En el último mes, la captura de un cabecilla agravó la criminalidad.

   
La provincia de El Oro se ha convertido en un campo de batalla. Con 72 asesinatos registrados en agosto, este mes se perfila como el más violento en lo que va del año. Las calles, los puertos y las fronteras están marcadas por la sombra del grupo criminal Los Lobos, una organización que surgió en 2021 como disidencia de Los Choneros.

Datos a los que tuvo acceso Ecuavisa revelan que el enfrentamiento no solo es entre las mafias, sino también contra el Estado. Durante la madrugada del 9 de agosto, hombres en moto dispararon contra la sede del Comando de la Policía Nacional de El Oro, en pleno estado de excepción.

Una semana después, un vehículo de la Policía Antinarcóticos fue emboscado en Puerto Bolívar (Machala).

Y el 24 de agosto, mientras se capturaba a alias Leonidas, un cabecilla de 24 años, la violencia escaló: un vehículo policial fue atacado en Puerto Bolívar y un cabo de la Policía fue asesinado en Santa Rosa. Los Lobos respondieron con panfletos amenazantes dirigidos a policías y militares.

El detonante de este conflicto es la economía criminal. Las bandas se disputan los negocios que sostienen a toda la provincia, con 715 000 habitantes distribuidos en 14 cantones. En Puerto Bolívar se encuentra una de las terminales portuarias utilizadas por narcotraficantes para exportar cocaína, mientras que en Huaquillas existen 23 pasos clandestinos por donde circulan armas, drogas, precursores químicos y contrabando.

Además, en tres cantones de la provincia hay minería ilegal y camaroneras, que se han convertido en otro frente de extorsión para las bandas.

Durante los operativos, la policía ha encontrado casas con caletas que funcionarían como escondites o bodegas para cargamentos ilícitos.

Según los uniformados, tres grupos criminales disputan el control de rutas, puertos y negocios: Los Lobos, Los Saobox —derivados de Los Lobos— y Los Choneros. Sin embargo, Los Lobos tienen más poder criminal y han consolidado El Oro como su principal territorio de influencia.

La escalada de violencia y la diversificación de los negocios ilícitos han puesto a la provincia en alerta máxima.

