25 ago 2025 , 10:16

La Policía capturó a miembros de Los Lobos que extorsionaban a Hitler Álvarez, alcalde de El Guabo

Unos integrantes del grupo criminal Los Lobos fueron capturados por extorsionar a comerciantes, entre uno de ellos el alcalde del cantón El Guabo de El Oro.

   
    Imagen de Hitler Álvarez, alcalde de El Guabo, cantón de la provincia de El Oro.( Alcaldía de El Guabo )
La Policía Nacional capturó a alias Leonidas, líder del grupo terrorista Los Lobos en El Guabo, de la provincia de El Oro. Junto a él fueron aprehendidos otros tres hombres y una mujer con quienes extorsionaba al menos a 10 personas, entre ellos Hitler Álvarez, alcalde de ese cantón.

La aprehensión de las cinco involucrados en esta serie de delitos ocurrió la tarde del domingo 24 de agosto, tras labores de investigación de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).

Los delincuentes colacaron artefactos explosivos y realizaron múltiples disparos contra los inmuebles de las víctimas.

Acto seguido, los antisociales realizaban amenazas con distintos números, tanto nacionales y extranjeros, mediante WhatsApp. Pedían altas sumas de dinero advirtiendo que, en caso de no recibir dichos pagos, atentarían contra la integridad física y la vida de las víctimas y sus familias.

Francisco Hernández, comandante subzonal subrogante de Policía El Oro, indicó que alias Leonidas tiene tres procesos judiciales desde 2024 por tenencia de armas y por tráfico de drogas, señalando que debería estar tras las rejas con estos antecedentes.

"Nosotros como Policía Nacional nos preguntamos por qué no se hace efectivas las prisiones preventivas, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a formar una comisión al interior de este comando para poder analizar los procesos judiciales porque el trabajo de la policía muchas veces queda en el aire", exclamó.

