Venezuela señala a Ecuador como el principal exportador de cocaína hacia EE. UU. y Europa

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, insistió el 11 de septiembre en señalar a Ecuador como el "principal exportador de cocaína" hacia Estados Unidos y Europa, al tiempo que llamó "narcopresidente" al jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa. Rodríguez acusó al Mandatario de ser socio de una empresa que supuestamente envía esta droga de manera "oculta" a esos destinos. LEA: Dos expertos internacionales de seguridad opinan sobre la situación en Ecuador: "hay grupos que son cada vez más sofisticados" En un congreso del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que "casi toda la totalidad" de la cocaína producida, principalmente, en Colombia, así como en Perú y Bolivia, se transporta a Ecuador, de cuyos puertos sale "en contenedores de cambures (banano)".

"¿Quién es socio de la principal empresa de transporte de bananos de Ecuador? Su presidente (Noboa), y por eso necesitaban el fraude electoral contra la presidenta Luisa González (ex candidata correísta), porque es el principal centro de exportación de cocaína hacia el norte, Estados Unidos y Europa", señaló.

También ministra de Hidrocarburos indicó que la cocaína "se oculta dentro del contenedor, en la mercancía, y esto pasa por Panamá y, de allí, (va a) Europa y Estados Unidos".

Venezuela niega vínculos con el narcotráfico