Cuatro militares fueron detenidos tras hallarse 429 kilos de cocaína en un puerto de Guayaquil

Cuatro militares de la Armada Nacional, junto con dos guardias de seguridad y el jefe de seguridad de un puerto, fueron aprehendidos tras detectarse 429 kilogramos de cocaína en un contenedor que estaba siendo ingresado en una terminal portuaria de la Isla Trinitaria, Guayaquil.

La droga estaba en 12 sacos de yute dentro de un container cargado de conservas de atún que se dirigía con destino final a Francia, y que pasaría por el puerto de Amberes, de Bélgica.

De acuerdo a información de la Dirección Nacional de de Investigación Antidrogas de la Policía, la cocaína fue hallada durante una inspección pre embarque.

La elevada cantidad de sustancias ilícitas hace que este caso sea considerado como tráfico de drogas a gran escala, penado con 22 a 26 años de cárcel.

Los 432 kilogramos de cocaína, en el mercado nacional, está valorada USD 977 890, pero en el mercado europeo se cotiza a USD 20 millones.