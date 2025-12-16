Una pareja de venezolanos es asesinada en Pascuales, norte de Guayaquil

Una pareja de ciudadanos venezolanos fue asesinada a tiros la noche de este lunes 15 de diciembre en el norte de Guayaquil, mientras trabajaba en una tricimoto y esperaba pasajeros en el sector. El ataque ocurrió alrededor de las 21:00, en la intersección de la calle Latacunga y la Vía a Daule, a pocos metros de la Terminal Terrestre de Pascuales.

Según testigos, sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, para luego huir del sitio. Los cuerpos quedaron tendidos en la vía, lo que generó conmoción entre los moradores del sector.

La Policía acudió a los pocos minutos, acordonó la calle Latacunga y realizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron identificados como José Jiménez y Yoxani Velasteguí, ambos de nacionalidad venezolana. De acuerdo con las autoridades, las víctimas eran pareja y se dedicaban al transporte informal en tricimoto.

"Eran pareja, venezolanos, y se sabe que trabajaban en tricimotos", confirmó René Cañar, subjefe del Distrito Pascuales.

Mientras se desarrollaban las diligencias en el lugar del crimen, otro grupo de uniformados ejecutó un operativo en el sector de Pascuales. Durante el allanamiento a una vivienda, los agentes capturaron a un sospechoso presuntamente vinculado al doble asesinato y levantaron varias evidencias.

El subjefe policial indicó que el detenido podría pertenecer a la banda delictiva de alias Colombia. “No ha podido solventar su nombre ni número de cédula; asegura no tener documentos. En el inmueble se encontraron tres bombas de fabricación artesanal tipo molotov y un maletín con monedas y billetes, que presumimos serían producto de la venta de sustancias sujetas a fiscalización", señaló.

Además, la Policía informó que en la vivienda se hallaron panfletos, por lo que se investiga si el detenido estaría involucrado en casos de extorsión. Las autoridades también indagan si el doble crimen estaría relacionado con enfrentamientos entre bandas delictivas que operan en la zona.