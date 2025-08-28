Seguridad
28 ago 2025 , 13:20

Guayas: Una unidad policial de Naranjal fue amenazada con dinamita

Cuatro tacos de dinamita fueron hallados en el exterior de una Unidad Policial Comunitaria (UPC) de Naranjal. Los explosivos fueron acompañados por un panfleto amenazante.

   
    Imagen de los exteriores de la unidad policial de Naranjal donde delincuentes dejaron dinamita.( Redes sociales )
Delincuentes amenazaron a policías de Naranjal, después de dejar cuatro tacos de dinamita en el exterior de una Unidad Policial Comunitaria de ese cantón del Guayas.

Los explosivos fueron hallados cerca de las 04:00 de este jueves 28 de agosto, cuando policías regresaban al edificio tras un patrullaje.

Debajo de la dinamita estaba un panfleto amenazante, en donde se acusaba a los uniformados de responder a los intereses de una determinada banda delictiva.

El sitio fue acordonado y posteriormente unidades especiales acudieron al sitio y realizaron la detonación controlada de los artefactos.

Además, se ejecutaron allanamientos en varios puntos de la zona.

