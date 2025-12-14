Seguridad
14 dic 2025 , 17:43

Unidad Judicial de Pasaje registró una amenaza de presunto explosivo

Es la tercera vez que ocurre lo mismo en esa dependencia judicial durante una semana.

   
    Unidad Judicial de Pasaje, El Oro.( Consejo de la Judicatura )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Una amenaza de presunto explosivo se registró este domingo 14 de diciembre de 2025 en la Unidad Judicial de Pasaje, provincia de El Oro.

Ante esta situación, se dispuso que jueces, secretarios y ayudantes judiciales se acojan a la modalidad de teletrabajo.

La Policía Nacional implementó un perímetro en las calles Quito y Azuay para el procedimiento correspondiente.

El Consejo de la Judicatura de El Oro dijo que es la tercera ocasión en el transcurso de una semana en la que se presentan amenazas contra su sistema judicial.

La entidad rechazó este "acto de intimidación".

Temas
amenaza de bomba
explosivo
Consejo de la Judicatura
El Oro
Pasaje
Noticias
