Cuatro hermanos fueron asesinados a tiros en El Fortín, Guayaquil

Cuatro hermanos fueron asesinados a tiros dentro de su casa la madrugada de este domingo 14 de diciembre en El Fortín, noroeste de Guayaquil.

Una de las víctimas mortales apenas tenía 16 años de edad. El resto tenía 23, 25 y 26 años.

En el ataque armado, el padre de los hoy occisos resultó herido y se recupera en una casa de salud.

Los sicarios llegaron al lugar en una camioneta cerca de las 03:00 y usaron uniformes similares a los de la Policía para ingresar a la vivienda.

En el sitio se encontraron más de 20 indicios balísticos.

Las autoridades investigan este caso. Los familiares refirieron que no tenían amenazas.

