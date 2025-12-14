Desconocidos incendiaron tres buses en Montalvo, Los Ríos

Sujetos desconocidos<b> incendiaron tres buses </b>la noche del sábado 13 de diciembre en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/montalvo target=_blank>Montalvo</a>, provincia de Los Ríos. Un reporte policial indica que el suceso se produjo cerca de las 23:00. Testigos<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/bombero-asesinado-tiros-portoviejo-manabi-LB10559417 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/bus-volcamiento-via-aloag-santo-domingo-heridos-IC10560945 target=_blank></a>