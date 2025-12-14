Desconocidos incendiaron tres buses en Montalvo, Los Ríos

Sujetos desconocidos incendiaron tres buses la noche del sábado 13 de diciembre en Montalvo, provincia de Los Ríos.

Un reporte policial indica que el suceso se produjo cerca de las 23:00.

Testigos refieren que vieron cómo sujetos a bordo de motocicletas lanzaron material inflamable a los buses.

Una vez que las unidades comenzaron a incendiarse, los sujetos huyeron tomando la vía Montalvo-Babahoyo.

El incendio destruyó los buses, que se encontraban parqueados en el del Sindicado de Choferes del cantón Montalvo.

