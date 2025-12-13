Un bombero fue asesinado a tiros en Portoviejo, Manabí

Un bombero fue asesinado a tiros la mañana de este sábado 13 de diciembre en la parroquia Calderón, Portoviejo, provincia de Manabí.

El crimen ocurrió frente al cuartel de bomberos de la parroquia.

Un sujeto vestido de negro llegó al sitio y disparó en reiteradas ocasiones en contra del uniformado, quien se encontraba sentado en los exteriores del predio.

La víctima fue identificada como Adrián Saltos, conocido como Carita, de 37 años de edad.

La Policía Nacional y Criminalística llegaron al sitio para recabar indicios y levantar el cuerpo.

