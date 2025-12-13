Un bombero fue asesinado a tiros en Portoviejo, Manabí

Un <b>bombero fue asesinado</b> a tiros la mañana de este sábado 13 de diciembre en la parroquia Calderón, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/portoviejo target=_blank>Portoviejo</a>, provincia de Manabí. El crimen ocurrió frente al cuartel de bomberos de la parroquia. <b>LEA:</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/penitenciaria-litoral-presos-reciben-raciones-alimenticias-insuficientes-KB10558516 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-sobrevivio-ataque-abatio-delincuente-guayaquil-PB10557495 target=_blank></a>