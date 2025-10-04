Seguridad
04 oct 2025 , 11:57

Tres personas fueron asesinadas a tiros en una hacienda de Naranjal

Un grupo delictivo se atribuyó este ataque armado.

   
    Imagen referencial para graficar una escena del crimen.( Pixabay )
Tres personas fueron asesinadas a tiros la madrugada de este sábado 4 de octubre en una hacienda del sector Jaime Roldós, cantón Naranjal, provincia de Guayas.

Hasta ese sitio llegaron sujetos fuertemente armados y dispararon en al menos 32 ocasiones.

Además, incendiaron la vivienda, autos y motocicletas.

Moradores que escucharon la balacera dieron aviso a la Policía, pero cuando un patrullero llegó a la zona, los uniformados fueron recibidos a tiros.

Las autoridades realizan operativos para dar con la ubicación de los atacantes, que lograron huir.

De manera preliminar se conoce que un grupo delictivo se atribuyó este ataque armado.

