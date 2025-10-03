Seguridad
03 oct 2025 , 16:45

Argentina declara a Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas

Argentina ha tenido tolerancia cera con estos grupos criminales. En su momento, ese país expulsó a la esposa e hijos de alias Fito.

   
  • Argentina declara a Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas
    Manta, Manabí. Jueves 6 de junio del 2024. Supuestos integrantes de Los Lobos y Los Choneros detenidos en un operativo.( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El Gobierno de Argentina declaró este 3 de octubre como organizaciones terroristas a Los Lobos y Los Choneros, grupos de delincuencia organizada que operan en Ecuador.

La notificación la hizo la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, a la embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar.

El ministro del Interior, John Reimberg, festejó esta decisión. "Este paso valiente y contundente es una muestra clara de cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional que tanto daño ha causado a nuestros países", escribió en X.

LEA: Argentina ha expulsado a 24 personas relacionadas con alias Fito

De esta manera, Lobos y Choneros fueron incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento.

En el año anterior, Bullrich se encargó de la expulsión de su país a ecuatorianos con presuntos vínculos con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, hoy extraditado a Estados Unidos.

Incluso, expulsó a la esposa de hijos de Fito en enero 2024.

LEA: Argentina no procesó a la familia de alias Fito por seguridad nacional

Temas
los choneros
los lobos
organizaciones terroristas
Diana Salazar
Patricia Bullrich
Argentina
Noticias
Recomendadas