Argentina declara a Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas

El Gobierno de Argentina declaró este 3 de octubre como organizaciones terroristas a Los Lobos y Los Choneros, grupos de delincuencia organizada que operan en Ecuador.