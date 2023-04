Tres integrantes del movimiento guevarista fueron condenados a prisión

Un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a prisión a tres personas señaladas por la Policía como miembros del Movimiento Guevarista, por el caso de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados.

Con base en las pruebas de Fiscalía, los jueces resolvieron que Omar C. es autor del delito y lo sentenciaron a dieciséis años de prisión. Mientras que, Carlos C. recibió la pena de trece años como coautor y Gabriela G. fue sentenciada a cinco años y cuatro meses como cómplice.

Además, se impuso una multa de 300 salarios básicos unificados (SBU) a Omar C. Así también, Carlos C. y Gabriela G. deberán cancelar 100 SBU.Los jueces Fanny Altamirano (ponente), Daniel Tufiño y Luis Fuentes ratificaron la inocencia de Ernesto F., Silverio C., Nelly Y., Juan B., Alexis M. y Cristian C.