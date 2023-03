Nueve personas son procesadas por presunto reclutamiento para guerrilla colombiana

Nueve personas son procesadas por la presunta participación en el delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados. Este 10 de marzo se desarrolló el primer día de audiencia de juzgamiento contra Omar C., Ernesto F., Carlos C., Silverio C., Nelly Y., Gabriela G., Juan B., Alexis M. y Cristian C.

Ana Hidalgo, agente fiscal, presentó su alegato de apertura, en el que detalló que la acusación es contra Omar C. en calidad de autor y al resto de procesados, como coautores.

Como parte de los elementos se presentó el testimonio de ocho policías, entre ellos el analista de caso y otros uniformados asignados a las vigilancias y seguimientos de los acusados.

Las investigaciones son desde agosto del 2021 hasta mayo del 2022, fecha en la que se ejecutaron allanamientos y se cumplieron órdenes de detención.

La diligencia se suspendió alrededor de las 19:00 y su reinstalación se convocó para el miércoles 22 de marzo a las 08:00.