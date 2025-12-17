Cerca de 100 reos de la Cárcel Regional de Guayaquil fueron llevados a la Cárcel del Encuentro

La madrugada de este miércoles 17 de diciembre se realizó un nuevo traslado de personas privadas de la libertad desde la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/coche-bomba-estallo-carcel-regional-guayaquil-EI10187443 target=_blank>Cárcel Regional de Guayaquil</a></b>. Un amplio contingente de policías y militares <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/13-reos-machala-seran-trasladados-carcel-encuentro-ED10571162 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>