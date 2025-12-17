Cerca de 100 reos de la Cárcel Regional de Guayaquil fueron llevados a la Cárcel del Encuentro

La madrugada de este miércoles 17 de diciembre se realizó un nuevo traslado de personas privadas de la libertad desde la Cárcel Regional de Guayaquil. Un amplio contingente de policías y militares ejecutó un operativo de seguridad dentro del centro penitenciario para retirar a los reos de los distintos pabellones.

Según una fuente consultada por Ecuavisa, cerca de 100 reclusos fueron movilizados en varios buses. El procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad.

De manera preliminar, se conoció que los reos fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. Este reclusorio fue inaugurado el 10 de noviembre. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), tiene capacidad para 800 presos, pero hasta el 3 de diciembre había 350.

La Cárcel del Encuentro se ha convertido en el emblema del Gobierno de Daniel Noboa.